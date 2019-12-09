Компьютер научили «видеть» объекты за углом

Чтобы «понять», что кроется за углом или за ширмой, алгоритм полагается на тени. По сути, искусственный интеллект изучает направление распространения света, чтобы спрогнозировать, что происходит там, куда камеры не направлены.

Конечно же, реконструированное алгоритмом видео получается довольно размытым и пиксельным. Чётких объектов на нём не видно. Тем не менее результат впечатляет.

Зачем это может понадобиться? Например, в системах беспилотных автомобилей. Так они смогут идентифицировать скрытые препятствия. В будущем исследователи надеются улучшить качество выходного видео и испытать свои технологии в неподготовленной среде.