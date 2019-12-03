Компьютер научили записывать жалобы пациентов за врачей

Врач сможет не отвлекаться на записи и уделить больше времени пациенту. Как указывают журналисты, сейчас доктор обычно тратит больше 10 минут на то, чтобы внести необходимые записи в медицинскую карту больного, написать диагноз и назначения. Чтобы сделать приём у врача более эффективным, разработчики создали нейросеть, способную «понимать» медицинский язык. Она переводит разговор доктора с пациентом в текстовый вид, выделяя при этом важную информацию, которая нужна для медицинской карты.

Сообщается, что первое время нейросеть можно будет использовать только в США. Однако когда сервис будет запущен, пока неизвестно.