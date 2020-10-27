Компьютер научился находить коронавирус в 50 раз быстрее, чем человек

Как пишет издание «Ведомости», анализ снимка КТ в среднем занимает до десяти минут у врача. Алгоритмы же могут сделать это за 12 секунд.

Сообщается, что система диагностики на технологии компьютерного зрения прошла испытания и будет тестироваться в поликлиниках и стационарах Москвы.

Специалисты уточнили, что компьютер не заменит специалиста-радиолога, он лишь расширит его возможности. В конце концов ответственность за постановку диагноза всегда будет лежать на враче.

Недавно мы также писали, что Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова внедряет алгоритмы машинного обучения, чтобы ускорить выезды бригад.