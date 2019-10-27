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Компьютер научился находить повреждения в ДНК

Вызванные ультрафиолетом
Международная команда учёных выяснила, что нейросети можно использовать для поиска повреждений ДНК, полученных под действием ультрафиолетового излучения.

Исследователи рассказали, что на сегодняшний день до конца не ясно, как именно ультрафиолетовое облучение повреждает структуру ДНК. Однако при этом известно, что действие УФ-излучения может повышать риск развития рака.

В рамках нового эксперимента учёные взяли олигонуклеотиды различных последовательностей и облучали их ультрафиолетом в течение различных периодов времени. Затем изменения в структуре ДНК проанализировали с помощью рамановского спектрометра. Эти спектры после использовали для обучения нейросетей.

«...Нейросети не только выявляют сами повреждения, но и очень эффективно предсказывают изменения в структуре ДНК, вызванные УФ-излучением. Более того, изменения, которые незаметны при использовании традиционных методов, с высокой точностью идентифицируются нейросетью в сочетании с поверхностно усиленной Рамановской спектроскопией», — объяснил один из авторов работы.

Сообщается, что данный метод можно будет использовать для медицинской диагностики.

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