Компьютер научился находить повреждения в ДНК

Исследователи рассказали, что на сегодняшний день до конца не ясно, как именно ультрафиолетовое облучение повреждает структуру ДНК. Однако при этом известно, что действие УФ-излучения может повышать риск развития рака.

В рамках нового эксперимента учёные взяли олигонуклеотиды различных последовательностей и облучали их ультрафиолетом в течение различных периодов времени. Затем изменения в структуре ДНК проанализировали с помощью рамановского спектрометра. Эти спектры после использовали для обучения нейросетей.

«...Нейросети не только выявляют сами повреждения, но и очень эффективно предсказывают изменения в структуре ДНК, вызванные УФ-излучением. Более того, изменения, которые незаметны при использовании традиционных методов, с высокой точностью идентифицируются нейросетью в сочетании с поверхностно усиленной Рамановской спектроскопией», — объяснил один из авторов работы.

Сообщается, что данный метод можно будет использовать для медицинской диагностики.