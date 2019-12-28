Наука и технологии
Сегодня 14:27
Компьютер научился определять ложные новости
Это должно помочь журналистам не распространять фейки
Исследователи из Университета Уотерлу создали новый алгоритм, способный обнаруживать ложные новости с точностью до 90%. Этот инструмент, по задумке создателей, должен помочь журналистам «раскрывать правду».
Статья учёных пока опубликована на сайте препринтов arXiv.org. Разработка представляет собой полностью автоматизированную технологию для проверки новостей. Алгоритм анализирует утверждения в тексте и ищет другие новости и посты на тему.
Нейросеть обучили на десятках тысяч утверждений в паре с историями, которые содержали или аналогичную информацию, или противоположную ей. Теперь система делает выводы о ложности новостей по тому, согласуются ли сведения в разных источниках.
«Мы должны дать журналистам возможность раскрыть правду и рассказать её нам», — говорит один из авторов работы.