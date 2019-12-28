Компьютер научился определять ложные новости

Статья учёных пока опубликована на сайте препринтов arXiv.org. Разработка представляет собой полностью автоматизированную технологию для проверки новостей. Алгоритм анализирует утверждения в тексте и ищет другие новости и посты на тему.

Нейросеть обучили на десятках тысяч утверждений в паре с историями, которые содержали или аналогичную информацию, или противоположную ей. Теперь система делает выводы о ложности новостей по тому, согласуются ли сведения в разных источниках.

«Мы должны дать журналистам возможность раскрыть правду и рассказать её нам», — говорит один из авторов работы.