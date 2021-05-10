Компьютер научился определять мужское бесплодие по изображениям яичек

Азооспермия — это патологическое состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды. Сейчас диагностика этого состояния по гистологическим изображениям является непростым делом. Учёные решили упростить его. Они воспользовались автоматическим машинным обучением (AutoML) Vision от Google, чтобы создать модель на базе датасета пациентов.

Использовалось 7155 изображений. Средняя точность алгоритма составила 82,6%. Стоит отметить, что авторы работы ничего не программировали. То есть способ оказался довольно простым.

Модель, по сути, выполняет задачу классификации. Она распределяет гистологические изображения яичек по группам. Использование этого метода может помочь перестать применять труд специалистов-людей в диагностике азооспермии.