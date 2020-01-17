Компьютер научился определять рецепты блюд по фотографиям

В результате анализа система выдаёт пользователю список ингредиентов и даже инструкцию по созданию блюда. Конечно, искусственный интеллект не сможет определить конкретный сорт используемой муки для пирога или, например, точную температуру духовки при выпекании. Однако рецепт всё равно получается приближённым к оригиналу.

Система использует компьютерное зрение для извлечения информации из снимка. В программе работают две нейронные сети: одна определяет ингредиенты, а вторая разрабатывает собственно инструкцию. Точнее, она находит подходящую в базе данных. Сообщается, что в неё входит примерно 350 000 из первоначального миллиона рецептов.