Наука и технологии
Сегодня 16:26
Компьютер научился определять рецепты блюд по фотографиям
Это может быть полезной опцией
Специалисты Facebook разработали систему искусственного интеллекта, способную восстанавливать рецепты блюд по их фотографиям. Делает она это за несколько секунд.
В результате анализа система выдаёт пользователю список ингредиентов и даже инструкцию по созданию блюда. Конечно, искусственный интеллект не сможет определить конкретный сорт используемой муки для пирога или, например, точную температуру духовки при выпекании. Однако рецепт всё равно получается приближённым к оригиналу.
Система использует компьютерное зрение для извлечения информации из снимка. В программе работают две нейронные сети: одна определяет ингредиенты, а вторая разрабатывает собственно инструкцию. Точнее, она находит подходящую в базе данных. Сообщается, что в неё входит примерно 350 000 из первоначального миллиона рецептов.