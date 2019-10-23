Компьютер научился подсчитывать людей на митингах за секунды

Алгоритм создали исследователи из Германского центра авиации и космонавтики. Искусственный интеллект под названием MRCNet разбивает фотографию толпы на небольшие сегменты, в каждой из которых подсчитывает объекты всего за 0,03 миллисекунды.

Как пишут журналисты, алгоритм справляется с задачей на 15% лучше, чем другие системы оценки толпы на искусственном интеллекте. Для обучения MRCNet учёные использовали базу данных из 33 аэроснимков разных скоплений людей на улицах.

Пока алгоритм тестируется в лабораторных условиях. Но в будущем исследователи хотят использовать систему для измерения количества людей на реальных мероприятиях.