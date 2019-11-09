Компьютер научился предотвращать самоубийства людей

Алгоритм разработал исследователь из Свободного университета Амстердама. На оповещения от искусственного интеллекта реагируют волонтёры Tree Hole. Они получают только сигналы о сообщениях с оценкой в шесть баллов по шкале от нуля до десяти. Эта шкала определяет степень вероятности суицида.

Некоторых людей удаётся спасти от самоубийства дистанционно, к другим приходится выезжать. За 18 месяцев работы алгоритма волонтёры предотвратили 700 самоубийств в Китае.

Похожая система есть и у Facebook. Искусственный интеллект компании способен выявлять суицидальные склонности пользователей и направлять к людям аварийные службы.