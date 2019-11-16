Компьютер научился предсказывать эпилептические припадки за час до их появления

А точнее до появления его первых признаков. Благодаря системе люди могут получить достаточно времени, чтобы принять нужные лекарства. Сообщается, что около 70% пациентов с эпилепсией могут контролировать приступы с помощью медикаментов.

Сейчас прогнозирование приближения припадка происходит посредством электроэнцефалограммы и дальнейшего построения модели. Новая система делает и то, и другое. Алгоритм глубинного обучения способен отображать активность мозга, а другой алгоритм может предсказать припадок.

Сейчас учёные дорабатывают метод. Для того, чтобы ввести систему для широкого применения, нужно время.