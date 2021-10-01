Компьютер научился предсказывать место и время дождя

В слепом тесте несколько десятков экспертов сочли прогнозы DGMR лучшими по ряду факторов. Надо понимать, что лучшие существующие методы прогнозирования используют компьютерное моделирование физики атмосферы. Они хорошо подходят для долгосрочного прогнозирования, но не очень эффективны для предсказания того, что произойдёт в следующий час.

Команда DeepMind обучила алгоритм на данных радаров. При проверке инструмента 89% экспертов заявили, что предпочитают результаты предсказаний именно модели этой модели, а не других методов прогнозирования.