Компьютер научился предупреждать о волнах холода

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Сообщается, что примерно 10 лет назад учёные создали систему предупреждения о волнах тепла. Теперь же аналогичная готова для волн холода. Они характерны для климатических зон с резко-континентальным климатом. Это, по сути, резкая сезонная смена температуры.

Алгоритм основывается на распознавании двух волн холода — начальной и последующей. Использование такой системы поможет врачам предупредить пациентов о необходимости вовремя принять лекарства и ограничить передвижения по улице. Учёные надеются, что это позволит снизить смертность некоторых групп населения.