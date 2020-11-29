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Компьютер научился предупреждать о волнах холода
Это важно для людей с хроническими заболеваниями
Учёные из Национального института научных исследований Канады (INRS) и Национального института государственной безопасности Квебека (INSPQ) разработали алгоритм, который может предупреждать о волнах холода. Последние плохо влияют на здоровье пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Кратко об исследовании пишет ТАСС. Сообщается, что примерно 10 лет назад учёные создали систему предупреждения о волнах тепла. Теперь же аналогичная готова для волн холода. Они характерны для климатических зон с резко-континентальным климатом. Это, по сути, резкая сезонная смена температуры.
Алгоритм основывается на распознавании двух волн холода — начальной и последующей. Использование такой системы поможет врачам предупредить пациентов о необходимости вовремя принять лекарства и ограничить передвижения по улице. Учёные надеются, что это позволит снизить смертность некоторых групп населения.