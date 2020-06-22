Компьютер научился распознавать написанный пальцем в воздухе текст

Американские специалисты разработали специальный алгоритм, который использует данные со стереокамеры или перчатки с датчиками. В случае с перчаткой, на конце указательного пальца у неё установлены акселерометр и гироскоп для отслеживания траектории. В случае со стереокамерой, а точнее контроллером Leap Motion, устройство распознаёт текущее положение всех частей кисти.

Вне зависимости от того, что применяется, пользователь может просто чертить слова пальцем в воздухе. Для английского языка точность алгоритма составляет 79,7% с Leap Motion и 78,5% с перчаткой. Для китайского языка точность оказалась выше.