Компьютер научился распознавать признаки старческого слабоумия по стилю вождения

Кратко о работе рассказало издание Naked Science. Учёные создали модель, способную заметить ранние признаки деменции по тому, как человек водит машину. Модель обучили на данных обследования стареющих водителей LongROAD в количестве 3000 пожилых американцев. У 33 из них были умеренные когнитивные нарушения, а у 31 — деменция.

Нейросеть смогла предсказывать слабоумие по данным с точностью 88%. Учитывалась информация о частоте, длительности и расстоянии поездок, количестве резких торможений и пр. Наиболее значимым фактором для деменции, однако, по-прежнему является возраст.