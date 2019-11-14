Ferra

Компьютер научился «убирать» воду с подводных фотографий

Они выглядят так, будто их снимали на суше
Подводная фотография — не самое распространённое хобби. Однако есть профессионалы, всерьёз занимающиеся этим. Для них и был создан алгоритм, способный «убрать» с подводного снимка искажения, вызванные водой.

Алгоритм Sea-thru создала исследовательница по имени Дэрия Аккейнак (Derya Akkaynak), объединившись со специалистами из Хайфского университета. Программа способна значительно улучшить качество подводных снимков. Достаточно взглянуть на примеры:

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Благодаря алгоритму фотографии выглядят так, будто они были сделаны на суше. В частности, программа убирает зеленовато-голубоватый оттенок и «затуманенность» со снимка.

Сообщается, что при создании алгоритма использовались более 1100 подводных фотографий. В отличие от обработки в Photoshop он не делает цвета просто яркими, а приближает их к естественным.