Компьютер научился «убирать» воду с подводных фотографий

Благодаря алгоритму фотографии выглядят так, будто они были сделаны на суше. В частности, программа убирает зеленовато-голубоватый оттенок и «затуманенность» со снимка.

Сообщается, что при создании алгоритма использовались более 1100 подводных фотографий. В отличие от обработки в Photoshop он не делает цвета просто яркими, а приближает их к естественным.