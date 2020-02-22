Компьютер обнаружил первый за последние 30 лет новый антибиотик

Точнее говоря, были открыты девять новых антибиотиков. Ответственность за это лежит на искусственном интеллекте, который проанализировал базу данных химических соединений.

Наиболее важным соединением, обнаруженным нейросетью, признали халицин. Этот антибиотик способен уничтожить бактерии, вызывающие туберкулёз, псевдомембранозный колит, а также энтеробактерии и акинетобактерии Баумана, поражающие организм с низким иммунитетом.

Учёные говорят, что халицин — один из мощнейших антибиотиков среди всех, что удавалось обнаружить до сегодняшнего дня. Препарат уже протестировали на мышах. Мазь из антибиотика полностью излечила животных от инфекции, вызванной акинетобактерией Баумана.

Важность открытия состоит не только в том, что учёные впервые применили для поиска антибиотика искусственный интеллект, но и в том, что до этого новые классы антибиотиков не удавалось найти более 30 лет.