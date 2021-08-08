Компьютер оказался лучшим мошенником, чем человек

Специалисты показали результаты работы на конференциях Black Hat и Defcon, проходивших в Лас-Вегасе. Во время эксперимента исследователи разослали целенаправленные фишинговые письма двум сотням своих коллег. Часть из них была написана людьми, а часть — сгенерирована платформой «искусственный интеллект как услуга» (AI-as-a-service). Поскольку это был эксперимент, письма не содержали по-настоящему вредоносных ссылок. Однако исследователи могли проследить, сколько раз люди кликнули по ним.

Опыт показал, что чаще всего получатели кликали на ссылки в письмах, созданных алгоритмом. То есть компьютер — более эффективный мошенник, чем человек.