Наука и технологии
Сегодня 20:30
Компьютер определил признаки хороших супружеских отношений
Да и не только супружеских
Исследователи из Университета Западного Онтарио провели исследование с искусственным интеллектом (ИИ), в ходе которого компьютер определил признаки хороших супружеских отношений.
Учёные собрали данные об 11 196 парах. Затем они использовали специальный алгоритм машинного обучения, который помог найти в данных определённые закономерности.
В итоге оказалось, что один из самых важных признаков хороших отношений — это вера в то, что ваш партнёр полностью привержен этим отношениям. Помимо этого ИИ выделили такие факторы: сексуальная удовлетворённость, убеждённость в том, что партнёр тоже удовлетворён, уровень конфликтности.
Учёные добавили, что отношения — это всё-таки индивидуальная вещь, и то, что работает для одной пары, не обязательно может работать для другой. Тем не менее, общие паттерны оказались довольно явными и значимыми.