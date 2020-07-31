Компьютер определил признаки хороших супружеских отношений

Учёные собрали данные об 11 196 парах. Затем они использовали специальный алгоритм машинного обучения, который помог найти в данных определённые закономерности.

В итоге оказалось, что один из самых важных признаков хороших отношений — это вера в то, что ваш партнёр полностью привержен этим отношениям. Помимо этого ИИ выделили такие факторы: сексуальная удовлетворённость, убеждённость в том, что партнёр тоже удовлетворён, уровень конфликтности.

Учёные добавили, что отношения — это всё-таки индивидуальная вещь, и то, что работает для одной пары, не обязательно может работать для другой. Тем не менее, общие паттерны оказались довольно явными и значимыми.