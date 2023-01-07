Компьютер по голосу определит, пьяны ли вы

Технология может мгновенно определить, перепил ли человек, просто используя 12-секундную запись своего голоса. Алгоритм был разработан и протестирован с использованием базы данных из 12 360 аудиозаписей пьяных и трезвых людей.

По словам исследователей, модель ADLAIA смогла идентифицировать пьяных с точностью почти 70%. Авторы предполагают, что одним из потенциальных будущих применений системы может быть интеграция в мобильные приложения и использование, например, на спортивных стадионах для тестирования.