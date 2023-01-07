Наука и технологии
14:47, 07 января 2023
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Компьютер по голосу определит, пьяны ли вы

Систему ИИ обучили на множестве аудиозаписей

Исследователи из Университета Ла Троб разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который может по голосу определить уровень опьянения.

Компьютер по голосу определит, пьяны ли вы

Фото: Unsplash

Технология может мгновенно определить, перепил ли человек, просто используя 12-секундную запись своего голоса. Алгоритм был разработан и протестирован с использованием базы данных из 12 360 аудиозаписей пьяных и трезвых людей.

По словам исследователей, модель ADLAIA смогла идентифицировать пьяных с точностью почти 70%. Авторы предполагают, что одним из потенциальных будущих применений системы может быть интеграция в мобильные приложения и использование, например, на спортивных стадионах для тестирования.

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