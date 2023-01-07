Компьютер по голосу определит, пьяны ли вы

14:47, 07 января 2023
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Компьютер по голосу определит, пьяны ли выСистему ИИ обучили на множестве аудиозаписей
Исследователи из Университета Ла Троб разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который может по голосу определить уровень опьянения.
Фото: Unsplash
Технология может мгновенно определить, перепил ли человек, просто используя 12-секундную запись своего голоса. Алгоритм был разработан и протестирован с использованием базы данных из 12 360 аудиозаписей пьяных и трезвых людей.
По словам исследователей, модель ADLAIA смогла идентифицировать пьяных с точностью почти 70%. Авторы предполагают, что одним из потенциальных будущих применений системы может быть интеграция в мобильные приложения и использование, например, на спортивных стадионах для тестирования.