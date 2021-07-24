Компьютер победил людей в гонке дронов

Но пока не может просчитывать траектории в реальном времени

Алгоритмы искусственного интеллекта продолжают показывать себя лучше людей в определённых задач. Теперь они могут обыграть человека не только в игре Го, но и в гонке дронов.