Компьютер победил людей в гонке дронов

Наука и технологии
Сегодня в 18:10
Компьютер победил людей в гонке дроновНо пока не может просчитывать траектории в реальном времени
Алгоритмы искусственного интеллекта продолжают показывать себя лучше людей в определённых задач. Теперь они могут обыграть человека не только в игре Го, но и в гонке дронов.
Специалисты по робототехнике из Цюрихского университета разработали нейросеть, способную управлять квадрокоптером так, чтобы победить человека-оператора. Ранее эти же исследователи показывали алгоритмы для участия в гонке, но в первый раз они проиграли людям. Их проблемой оказалось то, что они строили траекторию дрона из набора плавных кривых линий. Человек же действовал более резко.
Новая программа смогла управлять аппаратом почти как человек. Нюанс в том, что пока вычисления для управления дронами приходится выполнять заранее. Причём это ресурсозатратные вычисления. Несколько минут полёта приходится вычислять более часа. Впрочем, исследователи надеются улучшить программу и заставить её «думать» в реальном времени.