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Компьютер помог учёным найти древний рисунок в пустыне
Возможно, его сделали представители цивилизации Наска
Плато Наска в южной части Перу прославилось огромными рисунками животных, людей и других существ. Их возраст учёные оценивают в 1700-2100 лет и приписывают авторство представителям древней цивилизации Наска. Недавно исследователи нашли ещё 143 рисунка, причём один из них помог обнаружить искусственный интеллект.
Изображения называют геоглифами. Все недавно обнаруженные рисунки были сделаны методом выемки верхнего слоя грунта. Благодаря этому на плато стали хорошо различимы светлые из-за расположенного снизу песка линии.
Учёные из Ямагатского университета в Японии смогли изучить их с помощью спутниковых снимков и подробной лазерной аэрофотосъёмки. Один из рисунков исследователи увидели только после того, как искусственный интеллект сложил воедино разрознённые фрагменты линий. На нём изображено антропоморфное существо.
BBC
Стоит отметить, что первые геоглифы Наски были обнаружены лишь в XX веке.