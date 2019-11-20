Компьютер помог учёным найти древний рисунок в пустыне

Изображения называют геоглифами. Все недавно обнаруженные рисунки были сделаны методом выемки верхнего слоя грунта. Благодаря этому на плато стали хорошо различимы светлые из-за расположенного снизу песка линии.

Учёные из Ямагатского университета в Японии смогли изучить их с помощью спутниковых снимков и подробной лазерной аэрофотосъёмки. Один из рисунков исследователи увидели только после того, как искусственный интеллект сложил воедино разрознённые фрагменты линий. На нём изображено антропоморфное существо.