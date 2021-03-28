GPT-3 сейчас является самой крупной и продвинутой языковой моделью в мире. Речь, конечно, идёт об английском языке. Но Сбербанк, например, работает и над русскоязычной моделью GPT-3 Large.

Одна из новых фразочек для пикапа в переводе звучит так: «У тебя очень красивое лицо. Могу я превратить его в освежитель воздуха? Я хочу, чтобы твой запах был всегда рядом со мной». Это довольно странный способ познакомиться с человеком, но он точно привлечёт к себе внимание.

Другая фраза звучит так: «У меня есть ровно четыре стикера. Мне нужно, чтобы ты стал пятым». Ещё модель сгенерировала странное признание в любви: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя до пределов смерти и болезней, до радостей земных легионов. Горе миру!».

Похоже, что даже самые совершенные языковые модели пока не могут создавать действительно подходящие фразы для пикапа.