Компьютер предсказал будущее благодаря теории относительности

Компьютеры не могут руководствоваться причинно-следственными связями, как люди, чтобы предсказывать будущее. Специалисты пытаются научить машины прогнозированию с помощью машинного обучения, показывая им различные последовательности кадров и видео. Компьютер учат выявлять закономерности в контенте, чтобы он мог на базе готовых моделей предсказать что-либо. Тем не менее, этот подход несовершенен: компьютер склонен накапливать ошибки.

Специалисты из Британии применили другой подход. Они создали алгоритм на основе концепций из специальной теории относительности, а именно на основе концепций о пространстве-времени и световых конусов. Световой конус — это область в пространстве-времени, центр которой находится в каком-либо исходном событии. В данной концепции области будущего и прошлого ограничиваются относительно заданного события. Внутри конуса множество точек связано с исходным событием причинно-следственными связями. А всё, что лежит за пределами области, не имеет к событию отношения.