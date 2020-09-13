Компьютер предсказал новые сверхтвёрдые вещества

Кратко о работе исследователей пишет издание Indicator. Для сверхтвёрдых материалов важнейшими свойствами являются твёрдость и трещиностойкость. Такие вещества с необходимыми для промышленности показателями можно находить на компьютере.

В новой компьютерной модели использовали метод машинного обучения, позволяющий предсказывать свойства материала по его кристаллической структуре.

«В этой работе с помощью машинного обучения мы рассчитали твёрдость и трещиностойкость для более 120 тысяч известных и гипотетических кристаллических структур – для большинства из которых эти свойства никогда не изучались. Наша модель подтверждает, что алмаз является самым твёрдым из известных веществ, но также указывает на несколько десятков других потенциально высокотвёрдых или сверхтвёрдых материалов», — рассказал один из авторов работы.