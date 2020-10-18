Компьютер превратил древние карты в спутниковые снимки

Авторы проекта применили уже существующий инструмент под названием Pix2pix, который опирается на две нейросети. Первая создаёт изображение на базе входящих данных, а вторая решает, является ли сгенерированное изображение фейковым. Эти нейросети научили обманывать друг друга, чтобы они могли создавать максимально реалистичные изображения на базе исторических данных.

Специалисты взяли карту 1808 года и получили на её основе спутниковые снимки. Авторы проекта считают, что, глядя на такие изображения, людям проще понять, как менялась знакомая им местность в течение 200 лет. Данный метод может помочь урбанистам, антропологам и историкам.