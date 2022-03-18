Компьютер «придумал» 40 тысяч новых видов химического оружия всего за 6 часов

Всё, что нужно было сделать исследователям, — это изменить методологию: найти, а не отсеять опасные вещества. В итоге модель смогла предложить даже такие вещества, похоже на VX — самое мощное из когда-либо разработанных боевых отравляющих средств нервно-паралитического действия.

Учёные отметили, что сами были потрясены результатами работы. Они рассказали, что многие полученные соединения, по прогнозам, будут даже более токсичными, чем VX. «Меня беспокоит то, насколько легко это было сделать», — поделился один из авторов работы.