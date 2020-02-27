Компьютер раскрасил и улучшил качество видео из имперской России

Улучшенную видеозапись 1896 года опубликовал автор YouTube-канала Denis Shiryaev. Первоначально ролик записал сотрудник компании братьев Люмьер. Судя по тому, что запечатлено на кадрах, запись была сделана за несколько дней перед коронацией Николая II. Об этом свидетельствует приставная лестница, с помощью которой рабочие устанавливали флаги для церемонии.

Качество видеоролика улучшила нейросеть ESRGAN. Скорость воспроизведения увеличилась до 60 кадров в секунду, а запись лишили шума, размытия и артефактов плёнки. Кроме того, она стала цветной. Хотя, можно посмотреть и улучшенную чёрно-белую версию.