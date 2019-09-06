Компьютер рассчитал, когда россиянам лучше всего просить надбавку к зарплате

«Искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал официальную статистику Росстата», — рассказал один из авторов разработки.

Программа выявила так называемые уровни сопротивления повышения зарплаты. По факту это значит, что, если работа уже оценивается в 20, 40, 60, 75 или 100 тысяч рублей, вероятность получить прибавку очень низка.

А если, например, оплата труда равна 34 тысячам рублей, то надбавку можно получить с большой долей вероятности (правда, она не превысит 40 тысяч рублей).

Искусственный интеллект также определил, при какой зарплате повышен риск того, что работодатель может легко заменить специалиста другим. Это суммы в промежутках от 15 до 20 тысяч рублей, 34—40; 55—60, 70—75 и 95—100. С зарплатой более 100 тысяч рублей уже можно не беспокоиться о том, что вас заменят кем-то другим.

Психологическим порогом для работодателя является цифра в 250 тысяч. Просить больше специалисты не рекомендуют.