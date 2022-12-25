Компьютер сдал медицинский экзамен на уровне настоящих врачей

Средняя точность ответов системы составила 79,5%, а специалистов — 84,8%. В рамках экзамена нужно было расшифровать 30 рентгенограмм за 35 минут. Чтобы получить хорошую оценку, следовало правильно расшифровать минимум 90% снимков. Система ИИ прошла два теста из десяти. Доктора — в среднем по четыре теста из десяти.

Отмечается, что там, где большинство радиологов допускали ошибку, программа ошибалась в 50% случаев.