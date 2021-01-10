Компьютер сделал из актера "Звездных войн" Джеймса Бонда

Ролик был опубликован на YouTube пользователем под ником stryder HD. Для его создания автор, посредством нейросетей, подделал Харрисона Форда или Хана Соло из “Звездных войн” в Джеймса Бонда. В видео можно встретить фрагменты таких фильмов, как “Казино Рояль”, “Координаты”, “Скайфолл”, “Спектр”. Кроме того, в видео попали кадры последнего фильма франшизы “Не время умирать”.

Напомним, что нескольким ранее британский канал Channel показал в эфире deepfake-видео с королевой Елизаветой II, вызвав тем самым возмущение жителей страны. Британцы сочли видео алармистским, а выбор персоны для deepfake - неподходящим.