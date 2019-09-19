Компьютер сделал из американца Путина в режиме реального времени

На видео с конференции показано, как лицо сотрудника MIT трансформируется в лицо президента России при помощи технологии deepfake. Мужчина просто смотрел в камеру, а программа в режиме реального времени изменяла картинку. «Путин» ответил на несколько вопросов, причём по-русски. Программа даже попыталась имитировать интонации речи президента России и его русский акцент на английском языке.

Получилось не очень похоже и реалистично. Однако нет сомнений, что технология продолжит совершенствоваться, и, вероятно, когда-нибудь отличить поддельное видео или выступление в прямом эфире от реального станет слишком сложно.