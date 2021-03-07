Компьютер сгенерировал клип на песню Daft Punk

Для создания этого видеоклипа автор воспользовался нейросетью Story2Hallucination. Работает она по принципу генерировали изображения, основанного на введенном тексте. В данном случае были введены фразы: “головной убор робота”, “головы робота”, а также “дискотека робота”. Помимо прочего Маршал попросил компьютер создавать изображения, соответствующие стилистике фильма “Трон”.

Нескольким ранее мы писали о еще одной видеоработе компьютера, которая также была опубликована Маршалом. Так, аниматор поделился роликом, в котором демонстрируется способность искусственного интеллекта визуализировать стих. За основу было взято произведение “В мрачной середине зимы”, написанное английской писательницей XIX века Кристиной Россетти.