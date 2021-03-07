Наука и технологии
Сегодня в 08:04
Компьютер сгенерировал клип на песню Daft Punk
За основу взяли песню Voyager
Художник и аниматор Гленн Маршал поделился очередным видеороликом, созданным искусственным интеллектом. На этот раз компьютер сгенерировал клип на песню Voyager известной группы Daft Punk.
Для создания этого видеоклипа автор воспользовался нейросетью Story2Hallucination. Работает она по принципу генерировали изображения, основанного на введенном тексте. В данном случае были введены фразы: “головной убор робота”, “головы робота”, а также “дискотека робота”. Помимо прочего Маршал попросил компьютер создавать изображения, соответствующие стилистике фильма “Трон”.
Нескольким ранее мы писали о еще одной видеоработе компьютера, которая также была опубликована Маршалом. Так, аниматор поделился роликом, в котором демонстрируется способность искусственного интеллекта визуализировать стих. За основу было взято произведение “В мрачной середине зимы”, написанное английской писательницей XIX века Кристиной Россетти.