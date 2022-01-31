Компьютер сгенерировал новые жуткие карты таро

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Компьютер сгенерировал новые жуткие карты тароНичем не хуже обычных карт таро
По какой-то причине за последние несколько лет популярность карт таро выросла (об этом свидетельствуют данные Google Trends и Яндекс Wordstat). Возможно, на волне этой популярности шведский музыкант и энтузиаст искусственного интеллекта использовал нейросети для создания сотен новых жутких карт таро.
Автор использовал модель под названием Looking Glass, чтобы сгенерировать карты. На некоторых образцах изображены человекоподобные персонажи с отверстиями вместо лиц, на некоторых — чудовищно выглядящие существа в кроваво-красных тонах.
Автор дал название каждой карте и стал выкладывать наиболее удачные образцы в твиттер. Музыкант попытался расшифровать значение карт, но, мы надеемся, что в шутку. Пользователи твиттера положительно оценили сгенерированные карты и предположили, что у них есть потенциал.
Источник: Futurism