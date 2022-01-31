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Компьютер сгенерировал новые жуткие карты таро

Ничем не хуже обычных карт таро
По какой-то причине за последние несколько лет популярность карт таро выросла (об этом свидетельствуют данные Google Trends и Яндекс Wordstat). Возможно, на волне этой популярности шведский музыкант и энтузиаст искусственного интеллекта использовал нейросети для создания сотен новых жутких карт таро.
Компьютер сгенерировал новые жуткие карты таро

Автор использовал модель под названием Looking Glass, чтобы сгенерировать карты. На некоторых образцах изображены человекоподобные персонажи с отверстиями вместо лиц, на некоторых — чудовищно выглядящие существа в кроваво-красных тонах.

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Автор дал название каждой карте и стал выкладывать наиболее удачные образцы в твиттер. Музыкант попытался расшифровать значение карт, но, мы надеемся, что в шутку. Пользователи твиттера положительно оценили сгенерированные карты и предположили, что у них есть потенциал.

Источник: Futurism
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