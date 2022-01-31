Компьютер сгенерировал новые жуткие карты таро

Автор дал название каждой карте и стал выкладывать наиболее удачные образцы в твиттер. Музыкант попытался расшифровать значение карт, но, мы надеемся, что в шутку. Пользователи твиттера положительно оценили сгенерированные карты и предположили, что у них есть потенциал.