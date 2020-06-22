Компьютер создал новую песню для легендарной группы Nirvana

Пользователь YouTube под ником Funk Turkey, опубликовавший творение на видеохостинге, рассказал, что просто загрузил лирику Nirvana в программу. На основе этого ИИ-инструмент «сочинил» новую песню.

Музыку и вокальные партии пользователь сыграл, записал и свёл на своей кухне. Он использовал блестящий красный дешёвый «стратокастер», «скверный» микрофон и старую копию программы ProTools. Для записи барабанов Funk Turkey применил Superior Drummer 2. За это пользователь извинился перед участником группы Дейвом Гролом, который «ненавидит цифровые барабаны».

По словам Funk Turkey, ранее он подобным образом создавал композиции AC/DC, Metallica и Nickelback.