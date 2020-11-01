Компьютер связали с мозгом через вены

Исследователи использовали электроды, устанавливаемые в трубку, называемую стентом. Она может поместиться внутрь кровеносных сосудов, ведущих к мозгу. Разработку уже протестировали на двух людях. Учёные провели стент через ярёмную вену, а затем через сосуд вблизи первичной моторной коры головного мозга. Электроды смогли передавать по беспроводной связи сигналы мозга компьютеру. Алгоритмы машинного обучения на нём, в свою очередь, интерпретировали данные.

В итоге два парализованных пациента с боковым амиотрофическим склерозом смогли отправить через устройства сообщения (щёлкнуть мышью), просто контролируя свои мысли.