Компьютер в автомобилях Toyota «отключит» педаль газа в опасных ситуациях

Если водитель внезапно нажмёт педаль газа, увидев перед собой пешехода, велосипедиста или другую машину, система уменьшит выходную мощность двигателя и не даст автомобилю быстро набирать скорость.

Преимущество системы в том, что её можно установить уже на реализованные автомобили. В первую очередь, её получат гибридные автомобили, которые наиболее популярны у пожилых автомобилистов. Стоимость устройства составит около $472.

Дело в том, что именно пожилые люди чаще всего путают педали газа и тормоза в аварийных ситуациях. Так, по данным Национального полицейского управления Японии, число смертельных ДТП, виновниками которых стали люди в возрасте от 75 лет, достигло 149 за последнее полугодие. Около 11% из них вызваны ошибкой с нажатием педалей.