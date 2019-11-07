Наука и технологии
Сегодня 19:06
Компьютер «воскресит» умершего 65 лет назад актёра в новом фильме
Джеймса Дина
СМИ сообщили, что погибший в 1955 году актёр Джеймс Дин снова сыграет в фильме. Исполнить второстепенную роль в картине «Finding Jack» ему «поможет» компьютерная графика.
Новый фильм базируется на книге «Оставить Джека». Она повествует о солдатах, которые после окончания боёв во Вьетнаме должны оставить в стране служебных собак. Однако главный герой не хочет выполнять приказ.
Режиссёры картины уже получили у семьи Джеймса Дина права на использование его образа. «Воскресят» актёра студии компьютерной графики Imagine Engine из Канады и MOI Worldwide из ЮАР. Для создания цифровой копии будут пользоваться сохранившимися фотографиями и видео. Озвучит же Дина другой актёр.
Фильм должен выйти в ноябре 2020 года.