Компьютер «воскресит» умершего 65 лет назад актёра в новом фильме

Новый фильм базируется на книге «Оставить Джека». Она повествует о солдатах, которые после окончания боёв во Вьетнаме должны оставить в стране служебных собак. Однако главный герой не хочет выполнять приказ.

Режиссёры картины уже получили у семьи Джеймса Дина права на использование его образа. «Воскресят» актёра студии компьютерной графики Imagine Engine из Канады и MOI Worldwide из ЮАР. Для создания цифровой копии будут пользоваться сохранившимися фотографиями и видео. Озвучит же Дина другой актёр.

Фильм должен выйти в ноябре 2020 года.