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Компьютер заменил главного актёра в сериале «Ведьмак»
Вместо Кавилла — Миккельсен
Нейросети продолжают творить чудеса. Недавно энтузиаст заменил с их помощью лицо актрисы, исполняющей роль Йеннифэр в сериале «Ведьмак» от Netflix, на лицо персонажа из одноимённой игры. Теперь другой умелец изменил внешность главного героя — Геральта.
Видео с результатами работы энтузиаст опубликовал на YouTube-канале finargot movies. Автор ролика использовал лицо актёра Мадса Миккельсена вместо лица Генри Кавилла, исполняющего роль Ведьмака. В видео показана переделанная сцена с тронным залом.
Стоит отметить, что именно Мадсу Миккельсену, известному по сериалу «Ганнибал», пророчили главную роль в «Ведьмаке». Однако актёру, как стало ясно, даже не предлагали сыграть Геральта.
Что касается deepfake-видео, то хотим отметить, что качество на сей раз получилось не очень. Но всем фанатам, желавшим видеть Миккельсена в сериале, может понравиться.