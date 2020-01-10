Компьютер заменил главного актёра в сериале «Ведьмак»

Видео с результатами работы энтузиаст опубликовал на YouTube-канале finargot movies. Автор ролика использовал лицо актёра Мадса Миккельсена вместо лица Генри Кавилла, исполняющего роль Ведьмака. В видео показана переделанная сцена с тронным залом.

Стоит отметить, что именно Мадсу Миккельсену, известному по сериалу «Ганнибал», пророчили главную роль в «Ведьмаке». Однако актёру, как стало ясно, даже не предлагали сыграть Геральта.

Что касается deepfake-видео, то хотим отметить, что качество на сей раз получилось не очень. Но всем фанатам, желавшим видеть Миккельсена в сериале, может понравиться.