Компьютерная игра помогла лечить наркозависимых

Медицина сейчас располагает эффективными инструментами лечения зависимости, однако оценить реакцию пациента на них не всегда удаётся. Чтобы решить эту проблему исследователи разработали специальное приложение. А точнее азартную игру. В ней, как и полагается, есть ставки и вознаграждения.

В игре пользователи могут делать выбор: получить меньшее вознаграждение с вероятностью 50% или постараться выиграть большее вознаграждение с неясными шансами. Исследователи проверили эффективность игры предсказывать рецидивы на 70 пациентах с наркотической зависимостью из Нью-Йорка. Участники эксперимента играли еженедельно в течение семи месяцев. Затем результаты эксперимента сопоставили с ответами участников в опросниках.

Как оказалось, те пациенты, что были готовы рисковать в игре, с большей вероятностью «срывались», нарушали процесс лечения и употребляли наркотики.