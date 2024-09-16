«Компьютерной биологией» предложено создавать микробные сообщества

Это междисциплинарное исследование, вдохновленное естественным симбиозом лишайников, направлено на использование синтетической, либо «компьютерной», биологии для создания искусственных микробных сетей для таких применений, как борьба с болезнями, повышение урожайности и улавливание CO2.

Синтетическая биология, объединяющая инженерные принципы с генетическими модификациями, традиционно фокусировалась на отдельных синтетических организмах. Однако новый подход делает акцент на создании сложных микробных сообществ, способных выполнять определенные функции. Исследователи предполагают, что функция всего сообщества более важна, чем отдельные виды.