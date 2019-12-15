Компьютерной памяти предсказали подорожание в новом году

Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память. Однако в следующем году спрос вырастет на 35%, а объёмы производства примерно на 30%. Такая ситуация вызовет рост цен на продукты.

То же самое говорят аналитики из RBC. По их словам, в следующем году увеличится стоимость и оперативной, и твердотельной памяти. Они рассказали, что компания Micron Technology активно избавлялась от запасов микросхем, создавая предпосылки для роста цен.

Другие аналитики из Lam Research считают, что первым делом увеличится стоимость твердотельной памяти. А вот что касается оперативной, то до середины следующего года изменения цен заметно, скорее всего, не будет.