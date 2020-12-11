Наука и технологии
Сегодня 21:59
Компьютерную мышь 50-летней давности продадут более чем за 60 тысяч рублей
Она совсем не похожа на современные мышки
На аукционе RR Auctions продадут компьютерную мышь 50-летней давности — первое такое серийно выпускаемое устройство. Её стартовая цена — $800 (около 60 тысяч рублей).
Мышь изобрёл Дуглас Карл Энгельбарт (Douglas Carl Engelbart). Первый в мире компьютерный манипулятор анонсировали в 1968 году, но впервые он появился в составе компьютера Xerox Alto в 1973 году.
Устройство, которое выставили на продажу, Энгельбарт подарил бывшему редактору InfoWorld, PR-директору Logitech и фотографу Сержу Тимачеффу (Serge Timacheff). Мышь, правда, лишена провода, подключить её никуда нельзя. У манипулятора есть три кнопки, но сам он совсем не похож внешне на современные мыши.
Торги состоятся 17 декабря. Надо полагать, что мышь продадут за гораздо более высокую цену, чем $800.