Компьютерные игры оказались полезны для улучшения хирургических навыков

Сам авторы работы играет с 8 лет, в последнее время его любимая игра — Legend of Zelda. В исследовании Гупты участвовали 575 человек. Оно показало, что компьютерные игры могут способствовать улучшению профессиональных навыков.

В работе как самые полезные для студентов-хирургов перечисляются такие игры: Super Monkey Ball, Half Life, Rocket League и Underground. Последняя игра, кстати, была разработана специально для обучения медиков.

Автор исследования объяснил, что шутерах, например, можно тренироваться переводить трехмёрные движения на двухмерный экран, что похоже на концепцию лапароскопии. Так можно повысить точность движений в лапароскопической хирургии. Автор работы подчеркнул, что никакие игры, впрочем, не заменят личного опыта.