Компьютерный алгоритм определил, кто умрёт в последнем сезоне «Игры престолов»

Для разработки программы исследователи использовали методы, которые применяются в анализе медицинских и страховых данных. Страховые компании, например, добывают статистические данные о продолжительности жизни людей и информацию об образе жизни каждого конкретного застрахованного лица. Затем алгоритм обрабатывает данные и прогнозирует, сколько проживёт человек, а страховая компания оценивает риски.

В случае «Игры престолов» исследователи собирали ключевую информацию о персонажах сериала: кто к какому дому принадлежит, с кем состоит в браке, и кто кому враг.

Так алгоритм выяснил, что вероятность смерти Дейенерис Таргариен в новом сезоне невелика: всего 0,9%. Наиболее высоки шансы погибнуть у Сира Бронна Черноводного — целых 93,5%.

Пока неясно, окажется ли прав алгоритм. Между тем, «ВКонтакте» пообещала пользователям уберечь их от спойлеров при помощи инструментов соцсети.