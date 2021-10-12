Компьютерный голос смог обмануть и людей, и алгоритмы

Исследователи изучили модель атаки, при которой злоумышленники имеют доступ к образцам голоса жертвы. С помощью записей он может дообучить голосовую модель, чтобы она синтезировала речь жертвы.

Качество синтезированной речи исследователи проверяли на открытом программном обеспечении Resemblyzer и на сервисах Microsoft Azure, WeChat и Amazon Alexa. Также учёные позвали 14 добровольцев, чей голос записывали. В итоге синтезированный голос смог обмануть WeChat и Alexa в большинстве случаев.

Затем исследователи позвали 200 добровольцев, которым давали послушать синтезированные и настоящие голоса. В половине случаев участники не сумели отличить настоящий голос от поддельного.