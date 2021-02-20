Компьютерных персонажей научили разговаривать с игроком на любые темы

Как правило, в играх персонажи разговаривают заранее заготовленными репликами. При этом в других сферах уже активно используются технологии генерации речи. GPT-3 — это самая крупная и продвинутая языковая модель в мире для обработки естественного языка.

Один из разработчиков Modbox использовал её, а также встроенную в Windows службу распознавания речи и сервис Replica для преобразования текста обратно в речь. В итоге игрок смог поговорить с персонажем игры. В VR-шлеме он может подойти к персонажу и начать беседу. Тот способен давать игроку осмысленные ответы на вопросы.

Минус технологии в том, что она иногда её работа подвисает.