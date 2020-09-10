Наука и технологии
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Компьютером научились управлять с помощью языка
Языка, который во рту
Магистр из Кёльнской Международной Школы Дизайна Дороти Класен придумала способ управлять компьютером с помощью языка.
Она создала специальный контроллер, пишет «Популярная механика». Прототип его представляет собой зубной фиксатор с прикреплённым к нему шариком и магнитом. Последние могут ездить по специальным «рельсам».
Пользователю нужно закрепить устройство во рту, а затем двигать шарик собственным языком. Устройство соединено проводом с маленьким сетевым датчиком, который располагается снаружи. Его можно, например, спрятать за ухо. Контроллер связывается с компьютером через WI-FI.
Создательница устройства утверждает, что оно может пригодиться инвалидам или людям, чьи руки заняты в определённые моменты.
На видео девушка продемонстрировала, как использует контроллер в игре: