Компьютером научились управлять с помощью языка

Она создала специальный контроллер, пишет «Популярная механика». Прототип его представляет собой зубной фиксатор с прикреплённым к нему шариком и магнитом. Последние могут ездить по специальным «рельсам».

Пользователю нужно закрепить устройство во рту, а затем двигать шарик собственным языком. Устройство соединено проводом с маленьким сетевым датчиком, который располагается снаружи. Его можно, например, спрятать за ухо. Контроллер связывается с компьютером через WI-FI.

Создательница устройства утверждает, что оно может пригодиться инвалидам или людям, чьи руки заняты в определённые моменты.

На видео девушка продемонстрировала, как использует контроллер в игре: