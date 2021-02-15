Наука и технологии
Сегодня в 19:12
Компьютеры и автомобили могут подорожать из-за разрушительного землетрясения в Японии
Многие предприятия приостановили работу
Недавно на северо-востоке Японии произошли сильные подземные толчки. Из-за этого некоторые компании были вынуждены приостановить производство. Среди этих компаний были и поставщики сырья для производителей полупроводниковых компонентов. Аналитики сделали вывод, что инцидент может усилить дефицит чипов, а значит компьютеры и автомобили могут подорожать.
В частности, землетрясение ударило по японским поставщикам химикатов для обработки кремниевых пластин. Как минимум Shin-Etsu Chemical пришлось приостановить работу в Фукусиме. К счастью, оборудование не пострадало, а энергоснабжение уже восстановили.
Компания Mitsui Chemicals тоже столкнулась с перебоями с электроснабжением. Чтобы полностью восстановить производство понадобится от 10 до 14 дней. Это предприятие также выпускает реактивы для производства автомобильных компонентов.