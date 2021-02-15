Компьютеры и автомобили могут подорожать из-за разрушительного землетрясения в Японии

В частности, землетрясение ударило по японским поставщикам химикатов для обработки кремниевых пластин. Как минимум Shin-Etsu Chemical пришлось приостановить работу в Фукусиме. К счастью, оборудование не пострадало, а энергоснабжение уже восстановили.

Компания Mitsui Chemicals тоже столкнулась с перебоями с электроснабжением. Чтобы полностью восстановить производство понадобится от 10 до 14 дней. Это предприятие также выпускает реактивы для производства автомобильных компонентов.