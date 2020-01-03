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Компьютеры и смартфоны подорожают из-за роста цен на флеш-память
Причин тому несколько
Сетевые источники сообщили, что цены на флеш-память типа NAND вырастут на 40% в наступившем 2020 году. Это вызовет подорожание компьютеров и смартфонов, в которых она используется.
Об этом сообщает ресурс DigiTimes. Утверждается, что о подорожании рассказали источники, близкие к производителям микросхем памяти, в том числе крупным — SK Hynix, Micron и Samsung. Если этот прогноз сбудется, что увеличится стоимость продуктов, использующих NAND-память, то есть большинства SSD-накопителей.
Недавно также стало известно, что на заводе Samsung произошло отключение электроэнергии на несколько минут, в результате чего остановились производственные линии памяти NAND и DRAM. Убытки компании от этого инцидента оцениваются в миллионы долларов.
Другими причинами подорожания памяти могут быть неэффективные поставки материалов для её изготовления и изменение соотношения спроса и предложения.