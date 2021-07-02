Компьютеры и смартфоны продолжат дорожать и во втором полугодии 2021 г.

За время пандемии СМИ уже не раз сообщали, что контрактные производители поднимали цены на свои услуги. Эта тенденция продолжится.

Что касается спроса на полупроводниковые компоненты, то есть мнение, что он всё же не снизится.

Недавно директор компании Intel Пэт Гелсинджер заявил, что дефицит чипов и вовсе достигнет своего пика во второй половине 2021 года. А дефицит полупроводниковых изделий продлится ни много ни мало до 2023 года.